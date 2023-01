[Visite expresso] Exposition « Pierre Adrien Graillon, sculpteur » Dieppe, 12 février 2023, Dieppe .

[Visite expresso] Exposition « Pierre Adrien Graillon, sculpteur »

Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

2023-02-12 – 2023-02-12

Dieppe

Seine-Maritime

150 ans après la disparition de Pierre Adrien Graillon, le musée rend hommage à l’artiste dieppois. Le sculpteur se révèle également peintre et dessinateur.

Observateur attentif de la vie des quartiers du Port et du Pollet, Graillon recrée des instants de vie entre réalisme et tendresse.

Ses fils poursuivent l’héritage paternel tout en se différenciant. Tous, cependant, sont mués par une fascination pour la figure humaine.

+33 2 35 06 62 79

Dieppe

