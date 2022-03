[Visite expresso] Cap vers le Canada Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Dieppe Seine-Maritime En hommage au 80e anniversaire du Raid canadien de 1942, le Musée propose un accrochage temporaire sur les liens

entre la ville et le Canada. Plongez avec un(e) guide dans cette relation outre-atlantique datant de plus de 500 ans. En hommage au 80e anniversaire du Raid canadien de 1942, le Musée propose un accrochage temporaire sur les liens

