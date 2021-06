La Châtre La Châtre Indre, La Châtre Visite express sur le tableau « Moïse et le Buisson Ardent » de Jean Tassel La Châtre La Châtre Catégories d’évènement: Indre

Visite express sur le tableau « Moïse et le Buisson Ardent » de Jean Tassel La Châtre, 30 octobre 2021-30 octobre 2021, La Châtre. Visite express sur le tableau « Moïse et le Buisson Ardent » de Jean Tassel 2021-10-30 11:30:00 – 2021-10-30 12:00:00

La Châtre Indre Venez découvrir des oeuvres de notre patrimoine berrichon en 30 min montre en main.

