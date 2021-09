La Châtre La Châtre Indre, La Châtre Visite express “Pauline Viardot” La Châtre La Châtre Catégories d’évènement: Indre

La Châtre

Visite express “Pauline Viardot” La Châtre, 11 septembre 2021, La Châtre. Visite express “Pauline Viardot” 2021-09-11 11:30:00 – 2021-09-11 12:00:00

La Châtre Indre La Châtre 3.5 EUR 3.5 Venez découvrir des oeuvres de notre patrimoine berrichon en 30 min montre en main. Venez découvrir des oeuvres de notre patrimoine berrichon en 30 min montre en main. musee@mairie-lachatre.fr +33 2 54 48 36 79 https://www.lachatre.fr/evenements/categorie/animation-culturelle/ Venez découvrir des oeuvres de notre patrimoine berrichon en 30 min montre en main. Mairie de La Châtre dernière mise à jour : 2021-08-31 par OT Pays de George Sand

Détails Catégories d’évènement: Indre, La Châtre Autres Lieu La Châtre Adresse Ville La Châtre lieuville 46.58131#1.98602