Bourges Bourges 18000, Bourges Visite express : Les Lumières de l’hiver Bourges Bourges Catégories d’évènement: 18000

Bourges

Visite express : Les Lumières de l’hiver Bourges, 7 décembre 2021, Bourges. Visite express : Les Lumières de l’hiver Bourges

2021-12-07 12:30:00 – 2021-12-07 13:00:00

Bourges 18000 Un parcours en quête de lumière dans la cathédrale Visite express : Les lumières de l’hiver Un parcours en quête de lumière dans la cathédrale Tourisme&Territoires du Cher

Bourges

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 18000, Bourges Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges