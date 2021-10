Orléans Place du Martroi Loiret, Orléans Visite express La place du Martroi délivre son secret Place du Martroi Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Visite express La place du Martroi délivre son secret Place du Martroi, 15 octobre 2021, Orléans. Visite express La place du Martroi délivre son secret

Place du Martroi, le vendredi 15 octobre à 12:30

En une heure, profitez de la pause déjeuner pour découvrir un incontournable d’Orléans : la Porte Bannier.

Tarif : 3€. Durée d’environ 1h. Informations sanitaires : port du masque obligatoire.

Visite de la Porte Bannier Place du Martroi Place du Martroi, orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T12:30:00 2021-10-15T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Place du Martroi Adresse Place du Martroi, orléans Ville Orléans lieuville Place du Martroi Orléans