Visite express du Rambolitrain Musée Rambolitrain, 14 mai 2022 20:00, Rambouillet.

Nuit des musées Visite express du Rambolitrain Musée Rambolitrain Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

Durant toute la soirée, accompagnés du chef de gare, percez les secrets des plus mystérieux des trains-jouets en une dizaine de minutes grâce aux visites express !

Abritant plus de 4000 pièces de collection de trains-jouets et de modélisme ferroviaire, le Rambolitrain retrace l’histoire du chemin de fer, de ses premières heures à nos jours.

http://www.rambolitrain.fr

Free entry Saturday 14 May, 20:00

Home to more than 4,000 toy train and rail model collection pieces, the Rambolitrain traces the history of the railway from its earliest days to the present day.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

4 place Jeanne d’Arc 78120 Rambouillet 78120 Rambouillet Île-de-France