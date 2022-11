Visite exposition sur la nappe phréatique du Rhin Supérieur Courtavon Courtavon Catégories d’évènement: Courtavon

Haut-Rhin

Visite exposition sur la nappe phréatique du Rhin Supérieur Courtavon, 18 novembre 2022, Courtavon. Visite exposition sur la nappe phréatique du Rhin Supérieur

rue de la scierie Courtavon Haut-Rhin

2022-11-18 – 2022-11-23 Courtavon

Haut-Rhin Courtavon L’exposition présente le fonctionnement de la nappe phréatique du Rhin supérieur et les enjeux liés à sa protection à travers des maquettes et des visites guidées interactives par des professionnels du réseau Ariena. La visite est gratuite et dure 1h30 (+ 30 minutes de questions/échanges). Les visites se font uniquement sur inscription. Samedi 26 novembre à 14h, une sortie sur le terrain est proposée en plus de la visite de l’exposition. L’exposition présente le fonctionnement de la nappe phréatique du Rhin supérieur et les enjeux liés à sa protection à travers des maquettes et des visites guidées interactives par des professionnels du réseau Ariena. Les visites se font uniquement sur inscription :

– en contactant la mairie de Courtavon au 03 89 40 80 37 / commune@mairie-courtavon.fr

– en appelant la MNS au 03 89 08 07 50 +33 3 89 08 07 50 Courtavon

dernière mise à jour : 2022-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Courtavon, Haut-Rhin Autres Lieu Courtavon Adresse rue de la scierie Courtavon Haut-Rhin Ville Courtavon lieuville Courtavon Departement Haut-Rhin

Courtavon Courtavon Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courtavon/

Visite exposition sur la nappe phréatique du Rhin Supérieur Courtavon 2022-11-18 was last modified: by Visite exposition sur la nappe phréatique du Rhin Supérieur Courtavon Courtavon 18 novembre 2022 Courtavon Haut-Rhin rue de la Scierie Courtavon Haut-Rhin

Courtavon Haut-Rhin