A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette vous propose de suivre une visite inédite de l’exposition temporaire en partenariat avec l’ECPAD “Derrière les images. photographier la guerre” et de poursuivre par un atelier d’impression en sérigraphie avec Matthieu Brard de l’association Dans la boîte. L’occasion idéale de plonger dans la fabrique des images de la Première Guerre mondiale, de découvrir qui a pris ces clichés uniques ou des anecdotes techniques sur le matériel de l’époque ! Vous pourrez repartir avec votre tote bag sérigraphié avec un motif inspiré de l’exposition ! Durée : 1h30 Gratuit. Accessible en famille. Places limitées. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Gratuit, inscription conseillée

Venez découvrir le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette à Souchez à l'occasion d'une visite gratuite de l'exposition temporaire "Photographier la guerre" et d'un atelier d'impression en sérigraphie ! Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette 102 rue Pasteur, 62153 Souchez

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

