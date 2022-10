Visite exposition de sculptures en marbre Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan

Hautes-Pyrnes

Visite exposition de sculptures en marbre Arras-en-Lavedan, 25 octobre 2022, Arras-en-Lavedan. Visite exposition de sculptures en marbre

1 rue les artiguettes ARRAS-EN-LAVEDAN Atelier Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrnes ARRAS-EN-LAVEDAN 1 rue les artiguettes

2022-10-25 17:00:00 17:00:00 – 2022-10-25 18:00:00 18:00:00

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 rue les artiguettes

Arras-en-Lavedan

Hautes-Pyrnes Arras-en-Lavedan Tous les mardis.

Visite de la salle d’exposition de sculptures et discussion sur ma démarche artistique et sur ma profession. jean-jacques.abdallah@wanadoo.fr +33 6 84 12 25 61 ARRAS-EN-LAVEDAN 1 rue les artiguettes Arras-en-Lavedan

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan, Hautes-Pyrnes Autres Lieu Arras-en-Lavedan Atelier Adresse Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrnes ARRAS-EN-LAVEDAN 1 rue les artiguettes Ville Arras-en-Lavedan lieuville ARRAS-EN-LAVEDAN 1 rue les artiguettes Arras-en-Lavedan Departement Hautes-Pyrnes

Arras-en-Lavedan Atelier Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arras-en-lavedan/

Visite exposition de sculptures en marbre Arras-en-Lavedan 2022-10-25 was last modified: by Visite exposition de sculptures en marbre Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Atelier 25 octobre 2022 1 rue les artiguettes ARRAS-EN-LAVEDAN Atelier Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrnes Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrnes

Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrnes