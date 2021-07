Mellac Chapelle de La Madeleine Finistère, Mellac Visite-Exposition de la Restauration de la Chapelle de la Madeleine Chapelle de La Madeleine Mellac Catégories d’évènement: Finistère

Visite-Exposition de la Restauration de la Chapelle de la Madeleine

le dimanche 19 septembre

Située sur la commune de Mellac à 6 km du bourg, sur l'ancienne route autrefois empruntée par les pélerins de St jacques de Compostelle et du Tro breizh, cette chapelle fût batie à la fin du XVeme siècle sur les lieux d'une léproserie gérée par la ville de Quimperlé. Des offices y furent célébrés jusqu'à la fin des années 40. Puis elle tomba en désuétude. Dans les années 1970, ils ne restaient que les ruines des murs, de la toiture et du clocher. Et la nature a repris ces droits … En 1979, la création du comité des restauration de la chapelle a permis de sauver l'édifice. La chapelle appartient à l'association qui, depuis plus de 40 ans oeuvre pour sa remise en état et son entretien.

