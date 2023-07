Visite commentée de l’exposition : Reconstruire l’Avenir. Visite exposition Bullecourt Bullecourt Catégories d’Évènement: Bullecourt

Dans le cadre de sa programmation, le musée de Bullecourt vous propose de découvrir l’exposition itinérante des Archives Départementales consacrée à la période de la Reconstruction.

Dans le cadre de sa programmation, le musée de Bullecourt vous propose de découvrir l'exposition itinérante des Archives Départementales consacrée à la période de la Reconstruction.

Une visite commentée de l'exposition se déroulera le dimanche 16 septembre à l'occasion des JEP.

