Visite exploratrice du jardin « Alors Ça Pousse? » Saillenard, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saillenard.

Visite exploratrice du jardin « Alors Ça Pousse? » 2021-07-07 14:00:00 – 2021-08-18 16:00:00 Alors Ça Pousse? 1067, Rue du Coreau

Saillenard Saône-et-Loire Saillenard

Tous les mercredis après-midi de l’été, Gaëlle vous accueille au jardin pour une visite exploratrice de son exploitation agricole insolite : la culture, la cueillette et la transformation de plantes médicinales. Vous serez amenés à participer à la vie de cette jolie ferme en permaculture, les enfants sont donc les bienvenus, pour comprendre la vie d’une plante et ses usages possibles. Visite, cueillette et séchage de fleurs, en famille ou en solo, puis découverte olfactive des soins produits sur place!

contact@alorscapousse.com

