C’est l’été, venez explorer le jardin botanique de la Bastide. Accompagné par un animateur, vous découvrirez les plantes au hasard du parcours de visite. pour tous GRATUIT sur réservation au 05 56 52 18 77 rendez-vous devant l’accueil du Jardin Botanique visite guidée du jardin Botanique JARDIN BOTANIQUE Bastide Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T15:00:00 2021-07-21T16:30:00;2021-07-27T15:00:00 2021-07-27T16:30:00;2021-08-04T15:00:00 2021-08-04T16:30:00

