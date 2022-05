Visite-exploration “Promenons-nous aux jardins” Musée d’Archéologie nationale – Domaine national Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Partez à la découverte de l’histoire des jardins du château royal, depuis sa fondation au Moyen Âge, jusqu’au XXe siècle. Accompagnés par un guide-conférencier, cette visite permet de découvrir les caractéristiques et l’évolution des différents jardins qui ont existé autour du château et qui constituent désormais le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye. Un livret d’activité accompagnera le visiteur et lui permettra de réaliser plusieurs activités tout au long du parcours : observation des différents états des jardins à partir de plans anciens, dessins de parterres, etc. [Plus d’informations](https://musee-archeologienationale.fr/agenda/evenement/promenons-nous-aux-jardins)

Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Groupes scolaires : réservation par téléphone au 01 34 51 65 36, de 9h à 12h30, du lundi au vendredi.

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T16:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:30:00

