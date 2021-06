Vouneuil-sur-Vienne Réserve Naturelle du Pinail Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Visite « exploration » de la Réserve naturelle du Pinail Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’évènement: Vienne

Au fil d’une balade, apprenez à reconnaître la biodiversité du Pinail : libellules, grenouilles, plantes carnivores, oiseaux… Au travers de mini ateliers, à faire en famille notamment, vous serez les acteurs d’une découverte originale tout en explorant l’histoire des landes et mares du Pinail. RDV à 10h au Chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne. Chaussures de randonnée et chapeau recommandés ! Interdit aux vélos et aux chiens (même tenus en laisse). Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes sur réservation).

Sortie gratuire, réservation obligatoire sur hello asso.

Dans la peau d'un explorateur, partez à la découverte du Pinail et de ses richesses naturelles !

