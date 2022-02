Visite Exploration dans la mine Saint-Louis Eisenthür Sainte-Marie-aux-Mines, 1 novembre 2021, Sainte-Marie-aux-Mines.

2021-11-01 – 2022-12-31

EUR Vivez une demi journée d’exploration souterraine dans la mine Saint-Louis Eisenthür !

Laissez s’exprimer l’aventurier qui est en vous et découvrez un fabuleux dédale de galeries creusées au XVIème siècle.

Cette visite personnalisée et immersive vous mènera jusqu’à la salle de l’Avalanche, point de rencontre de trois anciennes mines d’argent où vous pourrez profiter d’un moment convivial et unique… Un parcours inédit pour plus d’aventure et de sensations !

Visites toute l’année, sur réservation, dès 2 personnes. Contactez-nous !

