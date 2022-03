Visite : Explorateurs en herbe Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

Haute-Saône

Visite : Explorateurs en herbe Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Les Granges Fougerolles-Saint-Valbert

2022-04-23

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Equipé de tout le nécessaire du parfait explorateur (loupe, pincettes, filet à papillon, boîte à insectes …), partez en famille à la découverte du petit peuple caché de nos forêts.

Dissimulés sous les feuilles, enfuis dans le sol, cachés dans les anfractuosités d’un rocher ou d’une vieille souche, la forêt fourmille de millier de petites bêtes que vous découvrirez en compagnie de notre guide. RDV à 15h au chalet d’accueil situé au centre du parc (pour s’y rendre, emprunter l’entrée Blanzey accessible à partir du centre de Fougerolles. Compter 15 min à pieds pour se rendre au chalet depuis l’entrée. Durée de l’animation : 2h

Tarifs : 5 € / personne (gratuit pour les moins de 3 ans)

Tarif famille : 12 €

Parc animalier de Fougerolles-Saint-Valbert Les Granges Fougerolles-Saint-Valbert

