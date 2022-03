Visite exploitation familiale de rhubarbe – Etienne Pellerin Pellerin Etienne Chilleurs-aux-bois Catégorie d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Pellerin Etienne, le dimanche 26 juin à 15:00

La famille d’Etienne Pellerin cultive la rhubarbe depuis de nombreuses années. Elle est récoltée à la main à chaque printemps afin d’en garantir la fraicheur et la qualité, comme le veut la tradition. Avec celle-ci, la famille produit du nectar de rhubarbe, du sirop, de la confiture, de la gelée, mais aussi du Rhubarbulle (pétillant et sans alcool). Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T15:00:00 2022-06-26T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Chilleurs-aux-Bois Autres Lieu Pellerin Etienne Adresse 19 Route de Neuville, Chilleurs-aux-bois Ville Chilleurs-aux-bois lieuville Pellerin Etienne Chilleurs-aux-bois



