Visite expérientielle d’une ferme bio et agro-écologique – semaine du tourisme économique

2022-10-24 – 2022-10-24 Dans le cadre de la semaine du tourisme économique, découvrez l’agriculture dans son environnement pédologique, historique et économique ! Le nord du Finistère est un bassin maraîcher extraordinaire du fait de la grande douceur de son climat et de ses terres fertiles. Mais qu’avons nous exactement dans nos assiettes ? D’où proviennent les légumes ? Quels goûts et quelles couleurs pour quels bienfaits ? Cette visite de la ferme de Kerguelen vous permettra de mieux comprendre les légumes, leurs modes culturaux, la chaîne commerciale et tous les acteurs de la filière légumière. Inscription en ligne. https://reservation.semaine-tourisme-economique.bzh/fr/activite/france/legumes-project/agriculture/visite-de-kerguelen-ferme-pedagogique-et-biologique dernière mise à jour : 2022-10-12 par

