L’EXPÉRIENCE Avant la visite du site historique de la Maison, le sommelier vous propose de tester vos connaissances en œnologie lors d’un atelier, créé par Julien Goudeau, l’un des ambassadeurs et réalisé dans la « Salle des Cuivres » où ont été créées les cuvées de prestige de la Maison. Au cours de cette initiation, vous développerez dans une ambiance conviviale votre culture du vin et vos aptitudes à reconnaître les appellations renommées du Val de Loire à partir de cuvées issues de nos vignobles. Découverte des terroirs, des cépages et des étapes de la dégustation… Vous deviendrez à votre tour un fin dégustateur de grands vins de Loire ! LE PROGRAMME • Dégustation ludique (jeux des arômes, dégustations à l’aveugle, QCM…) avec explication des cépages entrant dans l’assemblage des cuvées (Chenin blanc, Chardonnay, Cabernet franc, Pineau d’Aunis, Pinot noir …) animée par un ambassadeur de la Maison Ackerman. • Une visite libre du site historique : les caves troglodytiques.

• Durée : 1h30 + visite libre de nos caves offerte • Tarif : 25€ • Langues : français ou anglais

Dimanche 28 Novembre 2021, venez tester vos connaissances en œnologie et développer votre culture des vins de Loire lors d'un atelier au sein de la Maison Ackerman dans une ambiance conviviale. Maison Ackerman 19 rue Léopold Palustre Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire

