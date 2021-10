Saumur Maison Ackerman Maine-et-Loire, Saumur Visite exclusive Ackerman – ART ET DÉGUSTATION Maison Ackerman Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Visite exclusive Ackerman – ART ET DÉGUSTATION Maison Ackerman, 31 octobre 2021, Saumur. Visite exclusive Ackerman – ART ET DÉGUSTATION

Maison Ackerman, le dimanche 31 octobre à 15:00

L’EXPÉRIENCE Au cours de la visite des caves, les plus hautes de Saumur, découvrez les trois installations artistiques éphémères de la Résidence Ackerman-Fontevraud. Un art qui se savoure, accompagné d’un des ambassadeurs qui vous proposera une dégustation autour d’un accord inédit, le mariage d’une œuvre d’art et d’un vin ! Vivez cette expérience insolite en immersion complète dans les caves troglodytiques, au milieu des œuvres majestueuse, et abandonnez-vous à l’émotion des bulles et de l’art ! LE PROGRAMME • Visite guidée des caves troglodytiques, du site historique de la Maison Ackerman. • Au cœur des galeries artistiques des caves Ackerman, dégustation de trois cuvées rigoureusement sélectionnées avec initiation aux cépages rois de Loire entrant dans leur assemblage (Chenin blanc, Chardonnay, Cabernet franc, Pineau d’Aunis, Pinot noir …).

• Durée : 1h30 • Tarif : 15€ • Langues : français ou anglais

Le Dimanche 31 Octobre 2021, une dégustation inédite et immersive vous attend au cœur des œuvres spectaculaires exposées dans les caves de la Maison Ackerman. Maison Ackerman 19 rue Léopold Palustre Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T15:00:00 2021-10-31T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Maison Ackerman Adresse 19 rue Léopold Palustre Ville Saumur lieuville Maison Ackerman Saumur