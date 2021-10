Visite exclusive Ackerman – ACCORDS METS & VINS Maison Ackerman, 14 novembre 2021, Saumur.

Visite exclusive Ackerman – ACCORDS METS & VINS

Maison Ackerman, le dimanche 14 novembre à 15:00

L’EXPÉRIENCE Débutez votre expérience par la visite guidée des galeries troglodytiques, site historique de la Maison Ackerman. Au cours de votre déambulation dans les caves, deux siècles de création de fines bulles vous seront racontés. Puis révélez vos sens et plaisirs lors d’une dégustation commentée de fines bulles (Crémant de Loire, Saumur brut) et de grands vins du Val de Loire (Saumur-Champigny, Muscadet, Sancerre, …) accompagnés de toasts salés et sucrés. Des mariages gourmands nés de la collaboration étroite entre nos œnologues et un traiteur local tel un émincé de rillauds et baies rouges sublimé par le Saumur Champigny Clos de Chaumont du Domaine de la Perruche. LE PROGRAMME • Une visite guidée des caves troglodytiques, du site historique de la Maison Ackerman. • Dégustation animée par l’un des sommeliers, de quatre cuvées haut de gamme avec initiation aux cépages rois de Loire entrant dans leur assemblage (Chenin blanc, Pineau d’Aunis, Chardonnay, Cabernet franc), accompagnées de spécialités culinaires locales. Nous vous proposons de déguster un vin effervescent ainsi que trois vins tranquilles (au choix : deux vins blancs et un vin rouge ou un vin blanc et deux vins rouges).

• Durée : 1h30 • Tarif : 20€ • Langues : français ou anglais

Dimanche 14 Novembre 2021, le site historique de la Maison Ackerman vous attend pour une initiation aux accords mets et vins à partir de mariages gourmands.

Maison Ackerman 19 rue Léopold Palustre Saumur Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T16:30:00