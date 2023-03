VISITE EXCEPTIONNELLE – LA CATHÉDRALE SAINT ÉTIENNE D’AGDE Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault

VISITE EXCEPTIONNELLE – LA CATHÉDRALE SAINT ÉTIENNE D’AGDE, 28 mars 2023, Agde . VISITE EXCEPTIONNELLE – LA CATHÉDRALE SAINT ÉTIENNE D’AGDE Parking de la Calade

1 rue du 4 septembre Agde Hérault

2023-03-28 14:30:00 – 2023-03-28 Agde

Hérault Après une visite commentée de l’exposition « l’ancienne cathédrale Saint Étienne » sur la Mezzanine du Patrimoine de l’Îlot Molière, partez découvrir le site la cathédrale romane fortifiée construite en basalte, symbole de la puissance Episcopale des Comtes-Evêques d’Agde.

> rendez-vous Office de tourisme d’Agde, 1 rue du 4 septembre, 34300 AGDE #ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI Après une visite commentée de l’exposition « l’ancienne cathédrale Saint Étienne » sur la Mezzanine du Patrimoine de l’Îlot Molière, partez découvrir le site la cathédrale romane fortifiée construite en basalte, symbole de la puissance Episcopale des Comtes-Evêques d’Agde. Agde

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Parking de la Calade 1 rue du 4 septembre Agde Hérault Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville Agde

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde /

VISITE EXCEPTIONNELLE – LA CATHÉDRALE SAINT ÉTIENNE D’AGDE 2023-03-28 was last modified: by VISITE EXCEPTIONNELLE – LA CATHÉDRALE SAINT ÉTIENNE D’AGDE Agde 28 mars 2023 Agde Hérault Parking de la Calade 1 rue du 4 septembre Agde Hérault

Agde Hérault