Visite exceptionnelle du musée et démonstrations de machines textiles Musée départemental du Textile Labastide-Rouairoux, samedi 18 mai 2024.

Visite exceptionnelle du musée et démonstrations de machines textiles Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h00 Musée départemental du Textile

Dans une ancienne usine du XIXe siècle, bobines de fils et métiers à tisser vous racontent une histoire, celle d’une fibre textile, de la matière première au produit fini.

Au cœur du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, le musée témoigne de l’activité florissante de l’industrie textile qui a rythmé la vallée du Thoré, dans le sud du Tarn. Installé dans une ancienne manufacture, on peut y voir les différentes étapes de fabrication d’une étoffe de laine, spécialité de la vallée, ainsi que les techniques de teinture et de maille qui ont fait la réputation du sud tarnais. Filature, tissage, apprêts, teinture : des démonstrations vous plongeront au cœur de l’époque faste où le bruit des navettes rythmait le quotidien du village.

Les horaires d’ouverture du musée sont prolongés à l’occasion de la Nuit européenne des musées : venez assister à des démonstrations sur différentes machines textiles et visiter le musée sous une lumière nouvelle.

Musée départemental du Textile Rue de la Rive, 81270 Labastide-Rouairoux, Tarn, Occitanie, France

Implanté dans une ancienne manufacture textile du XIXe siècle, le musée présente le parcours d’une fibre textile, de la matière première à l’ennoblissement du tissu au travers de nombreuses démonstrations de machines.

