Construite entre 1928 et 1935 sous la direction de l’architecte Paul Tournon, l’Église du Saint-Esprit se démarque par son architecture d’inspiration romano-byzantine. En particulier, les coupoles de la façade arrière de l’église soulignent l’influence architecturale de l’ancienne basilique Sainte-Sophie de Constantinople. Outre la conservation des ouvrages d’origine, la restauration actuelle porte également sur les systèmes de protection des terrasses et des coupole, notamment avec la mise en œuvre d’une couverture en cuivre non réalisée à la construction faute de moyens. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Paris ouvre exceptionnellement les portes de ce chantier. Au cours de la visite, vous aurez la chance d’accéder au sommet de l’église via un ascenseur installé à l’extérieur et ainsi observer de près la couverture en cuivre mise en oeuvre durant ces travaux. Vous pourrez également admirer les vitraux et rencontrer les artisans qui seront présents pour vous livrer les secrets du chantier. Un casque de chantier vous sera prêté au début de la visite. **Rendez-vous à l’entrée du chantier** : au niveau du 9 rue Cannebière (à gauche de l’église) **Consignes de sécurité** * Chaque visite est **limitée à** **10 personnes** * La visite n’est **pas ouverte aux enfants de moins de 10 ans** (port du casque de chantier obligatoire) * Il est nécessaire de **porter des chaussures plates** LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, MERCI DE VOUS DÉSINSCRIRE SI VOUS NE POUVEZ FINALEMENT PAS ASSURER VOTRE PRÉSENCE À L’ÉVÉNEMENT. PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUES OBLIGATOIRES

Entrée libre, sur inscription, jauge de 10 personnes

Visite exceptionnelle du chantier de l’église du Saint-Esprit (12°)

Église du Saint-Esprit 186 avenue Daumesnil 75012 Paris Paris Paris



