du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardins de l'abbaye de Rangéval

Les monastères étaient de préférence dans des solitudes. Quoi de mieux qu’un vallon forestier exposé au nord et de ce fait, comportant des reliques glaciaires (parc naturel)! C’est aussi un sanctuaire pour la faune où nous avons pu, par exemple, examiner deux fois le rat noir officiellement éteint. Par les défauts de clôtures s’infiltrent quantités d’estomacs, plus ou moins utiles ou nuisibles au jardin,dont la vue ou les traces sont des plaisirs de la vie. Des Prémontrés, nous respectons une tradition d’arbres fruitiers, régionaux ou nationaux (ce n’est guère la saison au moment de la visite !). Leur nombre a été porté à environ 200 variétés en incluant les moderns, par exemple, jujubier, amélanchier ou kiwaï. Entre les arbres ornementaux indigènes s’insèrent de même une soixantaine d’essences exotiques, par exemple, févier, oranger des Osages, wellingtonia. Les plantes ornementales sont essentiellement celles de nos arrières-grand-mères, soient celles des jardins de curés qui ont permis de sauver tant de gènes. Notre désespoir est de constater tout ce qui disparaît, animaux ou végétaux, dans la nature et même les conservatoires. La visite commentée est faite par les propriétaires des lieux, véritables passionnés d’histoire de la faune et de la flore. Durée de la visite : 3 heures environ

Gratuit. Présence impérative à 15h00, heure de début de la visite. Réception de groupe possible sur rendez-vous pris par correspondance postale.

Visite guidée des jardins de l’aile orientale de l’abbaye des prémontrés, ouverts exceptionnellement, avec un intérêt particulier pour la faune des jardins. Jardins de l’abbaye de Rangéval 7, rue de l’abbaye Rangéval, Cornieville, 55200 Géville, Meuse, Grand Est Cornieville Meuse

