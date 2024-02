Visite exceptionnelle des apothicaireries de l’Hôtel Dieu Lons-le-Saunier, lundi 19 février 2024.

Visite exceptionnelle des apothicaireries de l’Hôtel Dieu Lons-le-Saunier Jura

Rdv devant les grilles anciennes durée 1h30

Découvrez une des plus belles apothicaireries de France ! Quand médecine rime avec magie !

Pour petits et grands.

Tarif 5€/pers et gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

Paiement sur place chèque ou espèces. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 10:30:00

fin : 2024-02-19 12:00:00

Place de l’Hôtel de Ville

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté christelle@lons-jura.fr

