Visite exceptionnelle de l’exposition « ARTchéologie, des vestiges et des œuvres » Musée ARCHÉA Louvres, dimanche 17 mars 2024.

Visite exceptionnelle de l’exposition « ARTchéologie, des vestiges et des œuvres » Une première visite familiale d' »ARTchéologie », en compagnie de la commissaire d’exposition. Dimanche 17 mars, 15h00 Musée ARCHÉA Entrée gratuite au musée tout le weekend. Inscription sur place le jour même dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T15:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T15:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:00:00+01:00

L’art contemporain et l’archéologie sont deux disciplines qui semblent éloignées de prime abord. Or, les artistes trouvent dans cette science humaine, et les vestiges qu’elle met au jour, de nombreux thèmes à explorer et questionner. L’équipe du musée intercommunal a créé dans cette exposition des ponts entre les collections du musée et les travaux de 16 artistes – ou duo d’artistes – contemporains : peintures, sculptures, installations ou photographies. En faisant se rencontrer les traces du passé et l’art du vivant, cette relecture contemporaine favorise l’émergence d’un nouveau regard sur les collections.

Visite guidée en compagnie de la commissaire de l’exposition le dimanche 17 mars à 15h, à partir de 8 ans.

L’entrée du musée est gratuite pour tous pour ce premier weekend d’ouverture de l’exposition ARTchéologie, les samedi 16 et dimanche 17 mars (week-end Musées Télérama).

Musée ARCHÉA 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA;https://www.instagram.com/museearchea/ [{« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/exposition-a-venir/artcheologie-des-vestiges-et-des-oeuvres »}] Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Ligne RER D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris, gare de Louvres. RD317 (route entre Gonesse et Senlis), sortie Louvres – centre.

art contemporain archéologie

Kôichi Kurita