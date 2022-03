Visite exceptionnelle dans les ateliers de fabrication du Calisson d’Aix Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Visite exceptionnelle dans les ateliers de fabrication du Calisson d’Aix Aix-en-Provence, 29 mars 2022, Aix-en-Provence. Visite exceptionnelle dans les ateliers de fabrication du Calisson d’Aix Musée du Calisson – Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence

2022-03-29 14:00:00 – 2022-03-29 15:00:00 Musée du Calisson – Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Le Calisson d’Aix est reconnu du patrimoine de la ville d’Aix-en-Provence et plus largement comme un des emblèmes gastronomiques de la Provence.

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, venez découvrir ce savoir-faire unique dans nos ateliers de fabrication en compagnie d’un guide qui vous expliquera les secrets de fabrication du fameux Calisson d’Aix. Venez découvrir ce savoir-faire unique dans nos ateliers de fabrication en compagnie d’un guide qui vous expliquera les secrets de fabrication du fameux Calisson d’Aix. visites@calisson.com +33 4 42 39 29 82 https://www.calisson.com/fr/content/17-musee-du-calisson Le Calisson d’Aix est reconnu du patrimoine de la ville d’Aix-en-Provence et plus largement comme un des emblèmes gastronomiques de la Provence.

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, venez découvrir ce savoir-faire unique dans nos ateliers de fabrication en compagnie d’un guide qui vous expliquera les secrets de fabrication du fameux Calisson d’Aix. Musée du Calisson – Confiserie du Roy René 5380 Route D’Avignon Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Musée du Calisson - Confiserie du Roy René 5380 Route D'Avignon Ville Aix-en-Provence lieuville Musée du Calisson - Confiserie du Roy René 5380 Route D'Avignon Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Visite exceptionnelle dans les ateliers de fabrication du Calisson d’Aix Aix-en-Provence 2022-03-29 was last modified: by Visite exceptionnelle dans les ateliers de fabrication du Calisson d’Aix Aix-en-Provence Aix-en-Provence 29 mars 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône