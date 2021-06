Landes-sur-Ajon Landes-sur-Ajon Calvados, Landes-sur-Ajon Visite exceptionelle des anciens fours à chaux de Landes-sur-Ajon Landes-sur-Ajon Landes-sur-Ajon Catégories d’évènement: Calvados

Visite accompagnée de Matthieu Balusson, ces fours bâtis à la fin du XIXe siècle par Charles Pagny, ont produit de la chaux agricole entre 1880 et 1906. Le site a la particularité de conserver sa batterie de fours mais aussi une ancienne maison de contremaître. Rendez-vous au parking du bourg (co-voiturage vers le site). Réservation obligatoire. Goûter offert.

Landes-sur-Ajon
Parking du bourg Landes-sur-Ajon