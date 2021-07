Besançon Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon Besançon, Doubs Visite Eveil de tout-petits pour les 18 mois – 3 ans Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Eveil tout-petits 18 mois – 3 ans ——————————— Ici on scrute les animaux dans un ou deux tableaux, avec des bruits, des comptines, des histoires, des marionnettes… Amenez votre propre doudou (chien, vache, mouton, chèvre, cochon ou cheval de préférence) ! – Dimanche 8 août à 10h30 – Dimanche 12 septembre à 10h30 Durée : 30 min environ Gratuit Sur inscription

Visite guidée pour les tout-petits à partir de 18 mois. Musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon 1 place de la Révolution Besançon

2021-08-08T10:30:00 2021-08-08T11:30:00;2021-09-12T10:30:00 2021-09-12T11:30:00

