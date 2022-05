Visite étoilée au Roc du Fort de Tayac Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: 24620

Les Eyzies

Visite étoilée au Roc du Fort de Tayac Les Eyzies, 29 juin 2022, Les Eyzies. Visite étoilée au Roc du Fort de Tayac Les Eyzies

2022-06-29 21:00:00 – 2022-06-29

Les Eyzies 24620 Les Eyzies Quand la nuit s’installe, des étoiles se posent sur le Fort du Roc de Tayac.

Découvrez la féerie d’un fort minéral éclairé à la lueur des chandelles sous les étoiles… Château-falaise rare au cœur des Eyzies, capitale de la Préhistoire, fermé depuis plusieurs décades, s’est endormi laissant transparaître des rêves de ses multiples vies ! S’il est un indéniable acteur pendant la guerre de 100 ans, il a été la star de la vallée durant la “Belle Époque”…

Pendant plus de 1h30, nous allons déchiffrer une petite partie de son histoire et gambader sur les pas de l’intrépide Galou, inventeur du Gouffre de Proumeyssac. Surprise à la clé, pour le plaisir d’être ensemble ! Conditions : visite uniquement sur réservation. A partir de 4 adultes. Recommandé à partir de 5 ans. Pensez au porte bébé car le fort n’est pas accessible en poussette. La visite sera annulée en cas d’intempérie Quand la nuit s’installe, des étoiles se posent sur le Fort du Roc de Tayac.

Découvrez la féerie d’un fort minéral éclairé à la lueur des chandelles sous les étoiles… Château-falaise rare au cœur des Eyzies, capitale de la Préhistoire, fermé depuis plusieurs décades, s’est endormi laissant transparaître des rêves de ses multiples vies ! S’il est un indéniable acteur pendant la guerre de 100 ans, il a été la star de la vallée durant la “Belle Époque”…

Pendant plus de 1h30, nous allons déchiffrer une petite partie de son histoire et gambader sur les pas de l’intrépide Galou, inventeur du Gouffre de Proumeyssac. Surprise à la clé, pour le plaisir d’être ensemble ! Conditions : visite uniquement sur réservation. A partir de 4 adultes. Recommandé à partir de 5 ans. Pensez au porte bébé car le fort n’est pas accessible en poussette. La visite sera annulée en cas d’intempérie +33 6 81 74 77 35 Quand la nuit s’installe, des étoiles se posent sur le Fort du Roc de Tayac.

Découvrez la féerie d’un fort minéral éclairé à la lueur des chandelles sous les étoiles… Château-falaise rare au cœur des Eyzies, capitale de la Préhistoire, fermé depuis plusieurs décades, s’est endormi laissant transparaître des rêves de ses multiples vies ! S’il est un indéniable acteur pendant la guerre de 100 ans, il a été la star de la vallée durant la “Belle Époque”…

Pendant plus de 1h30, nous allons déchiffrer une petite partie de son histoire et gambader sur les pas de l’intrépide Galou, inventeur du Gouffre de Proumeyssac. Surprise à la clé, pour le plaisir d’être ensemble ! Conditions : visite uniquement sur réservation. A partir de 4 adultes. Recommandé à partir de 5 ans. Pensez au porte bébé car le fort n’est pas accessible en poussette. La visite sera annulée en cas d’intempérie https://perigord-dordogne-visites.com/

Les Eyzies

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: 24620, Les Eyzies Autres Lieu Les Eyzies Adresse Ville Les Eyzies lieuville Les Eyzies Departement 24620

Les Eyzies Les Eyzies 24620 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-eyzies/

Visite étoilée au Roc du Fort de Tayac Les Eyzies 2022-06-29 was last modified: by Visite étoilée au Roc du Fort de Tayac Les Eyzies Les Eyzies 29 juin 2022 24620 Les Eyzies

Les Eyzies 24620