Montlainsia

Visite et repas « table paysanne » Montlainsia, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Montlainsia. Visite et repas « table paysanne » 2021-07-14 – 2021-08-28 Moulin Burignat – 6 route de Lains Escargots de la Petite Montagne

Montlainsia Jura Montlainsia Visite des parcs à escargots et repas sous forme de table paysanne, à base de produits de la ferme. Les mercredis, visite à 18h et repas à 20h

Les samedis, mini visite à 19h et repas à 20h Tarif 25 euros

Réservation au 06 20 22 74 86

