2022-07-26 17:00:00 – 2022-07-26 23:00:00 19 EUR visite et repas le 26 juillet de 17h à 23h

de 17h15 à 19h30: visite guidée de la ferme

de 18h à 19h: petit marché de producteurs locaux

de 19h30 à 23h: repas copieux de la ferme.

Menu: melon au pineau, rillettes, salade tomates et œufs durs, poulet/ pintade rôtis, frites à la graisse de canard, fromage, glace, café, vin

