Visite et rencontre avec Pascale Le Thorel, commissaire de l'exposition Libres figurations, les années 80

Une occasion privilégiée de parcourir l’exposition Libres figurations, les années 80, en compagnie de Pascale Le Thorel, commissaire de l’exposition, qui pourra au cours de la visite vous dévoiler quelques secrets. Départ du Musée des beaux-arts, suivi par la visite à la Cité de la dentelle. Sur réservation au 03 21 46 48 40 (jauge limitée).

Sur inscription

Cité de la Dentelle et de la Mode 135 quai du Commerce – 62100 Calais

19 septembre 2021, 10:00-12:00

