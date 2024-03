Visite et promenade dans le parc et les jardins du château de Jarzé Parc et jardins du château de jarzé Jarzé Villages, samedi 1 juin 2024.

Visite et promenade dans le parc et les jardins du château de Jarzé Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Parc et jardins du château de jarzé Entrée 5€ par personne, 4€ par personne pour les groupes de plus de 10 personnes, gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Parc et jardins du château de jarzé Château de Jarzé, Jarzé, Maine-et-Loire, Pays de la Loire Jarzé Villages 49140 Jarzé Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 08 72 52 11 Parc d’ordonnancement classique, redessiné au début du 20e siècle par le paysagiste René-Edouard André. Il souligne les axes principaux et aménagé en parterres mails et tapis verts, avec une succession de terrasses. Bénéficie de vues exceptionnelles. A11 sortie Seiches vers Jarzé, Route Seiches-Baugé, centre-bourg

©Xavier Roquet Montégon