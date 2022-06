Visite et présentation du barrage de Grosbois-en-Montagne Grosbois-en-Montagne, 22 juillet 2022, Grosbois-en-Montagne.

Visite et présentation du barrage de Grosbois-en-Montagne

D905 Grosbois-en-Montagne Côte-d’Or

2022-07-22 16:00:00 – 2022-07-22 16:00:00

Grosbois-en-Montagne

Côte-d’Or

Grosbois-en-Montagne

EUR 0 0 Grosbois est, avec une capacité de 9,2 millions de mètres cubes pour une surface de 105 hectares, l’un des plus importants de tous les réservoirs du canal de Bourgogne. Construit en 1838, il a été consolidé en 1852. C’est un des plus profonds en Côte-d’Or, avec une hauteur de plus de 20 mètres au niveau de la digue. Il est établi sur la haute vallée de la Brenne, à près de 400 m d’altitude. Une rigole de 14 km apporte l’eau dans le bassin de Pouilly, à 378 m d’altitude, ce qui donne une pente de 0,16 %. Cette rigole franchit le relief très marqué qui sépare le versant de la Brenne de celui de l’Armançon, par un souterrain de 3,6 km de long qui débouche à Soussey, où elle capte l’eau de la Brionne avant de faire de même avec deux autres ruisseaux en aval. En 1900, Grosbois reçoit un « contre-réservoir » juste à l’aval de sa digue, destiné à contrebalancer la poussée exercée sur celle-ci par la retenue d’eau. Ce second plan d’eau contient 0,9 million de mètres cubes, et est exploité comme lieu de loisirs nautiques, en plus de son rôle régulateur de la Brenne.

Dispositif essentiel à l’alimentation du Canal de Bourgogne, c’est également un élément emblématique du paysage et un lieu permettant d’accueillir des espèces protégées. Grosbois est, avec une capacité de 8,6 millions de mètres cubes, le plus important de tous les réservoirs du canal de Bourgogne jusqu’en 1875, date à laquelle il est agrandi.

Pourquoi et comment les Hommes ont décidé d’installer une retenue d’eau artificielle permettant d’alimenter le canal de Bourgogne … de l’autre côté de la colline ?

Le réservoir gère t’il les crues ?

Quel est le fonctionnement du contre-réservoir et en quoi est-ce une installation peut être unique au Monde ?

Comment fonctionne un Canal de Bourgogne et quelles sont les différentes fonctions du réservoir de Grosbois-en-Montagne ?

Les installations étant non électrique, comment VNF gèrent-elles cette ressource d’eau si précieuse à l’époque où les périodes de sécheresse s’additionnent et où le canal a fermé plus tôt que prévu en 2019.

Pour répondre à ces questions nous serons notamment aidés par des explications des barragistes.

Rdv devant le barrage le long de la D905 à 16h00.

La visite d’une durée de 2h00 nécessite de bonnes chaussures, d’être couvert et d’avoir de l’eau en cas de forte chaleur.

Gratuit, sur inscription.

Présentation limitée à 25 personnes.

dernière mise à jour : 2022-06-20