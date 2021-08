Monterblanc Aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan Monterblanc, Morbihan Visite et présentation de l’aéroport de Vannes Aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan Monterblanc Catégories d’évènement: Monterblanc

Morbihan

Visite et présentation de l’aéroport de Vannes Aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan, 19 septembre 2021, Monterblanc. Visite et présentation de l’aéroport de Vannes

le dimanche 19 septembre à Aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan

Plongez au coeur de l’activité de l’aéroport en découvrant les moyens humains et matériels mis en place pour accueillir plus de 30000 mouvements par an d’aéronefs allant de l’ULM jusqu’aux avions de transports de passagers. L’équipe de la tour de contrôle vous présentera ses missions et les moyens utilisés afin de garantir une sécurité maximale aux usagers de l’aéroport. Les pompiers quant à eux vous présenteront leur équipement d’intervention.

Pass sanitaire obligatoire – Port du masque obligatoire – Créneaux de présentation de 30 minutes environ – 10 personnes au maximum par créneau

Plongez au coeur de l’activité de l’aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan Aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan Aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan 56250 Monterblanc Monterblanc Rudevent Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Monterblanc, Morbihan Autres Lieu Aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan Adresse Aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan 56250 Monterblanc Ville Monterblanc lieuville Aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan Monterblanc