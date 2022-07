Visite et pique-nique au château de Chantore Bacilly Bacilly Catégories d’évènement: Bacilly

Manche

Visite et pique-nique au château de Chantore Bacilly, 7 août 2022, Bacilly. Visite et pique-nique au château de Chantore

Château de Chantore Bacilly Manche

2022-08-07 19:00:00 – 2022-08-07 Bacilly

Manche Bacilly Pique-niquez dans une tenue blanche avec votre panier et votre nappe blanche sur les pelouses du Château de Chantore, à la tombée de la nuit nous partirons en promenade dans le parc illuminé.

Pique-nique à prévoir.

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique et sur le site de réservation en ligne : https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ Pique-niquez dans une tenue blanche avec votre panier et votre nappe blanche sur les pelouses du Château de Chantore, à la tombée de la nuit nous partirons en promenade dans le parc illuminé.

Pique-nique à prévoir.

Billetterie dans les Bureaux… +33 6 74 30 66 64 https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ Pique-niquez dans une tenue blanche avec votre panier et votre nappe blanche sur les pelouses du Château de Chantore, à la tombée de la nuit nous partirons en promenade dans le parc illuminé.

Pique-nique à prévoir.

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique et sur le site de réservation en ligne : https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ Bacilly

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bacilly, Manche Autres Lieu Bacilly Adresse Château de Chantore Bacilly Manche Ville Bacilly lieuville Bacilly Departement Manche

Bacilly Bacilly Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bacilly/

Visite et pique-nique au château de Chantore Bacilly 2022-08-07 was last modified: by Visite et pique-nique au château de Chantore Bacilly Bacilly 7 août 2022 Château de Chantore Bacilly Manche

Bacilly Manche