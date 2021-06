Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Visite et livret jeu pour les enfants au Musée des Beaux Arts Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Visite et livret jeu pour les enfants au Musée des Beaux Arts Pau, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Pau. Visite et livret jeu pour les enfants au Musée des Beaux Arts 2021-07-29 14:30:00 – 2021-07-29 16:00:00 Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux Arts

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR 5 Le musée invite les enfants de 8 à 12 ans (10 enfants maximum) à découvrir l’art tout en s’amusant. Dans le cadre de l’exposition « Ici commence le chemin des montagnes », les enfants découvrent les œuvres des artistes, photographes, cartographes, géologues, qui se sont consacrés à la représentation ou à la connaissance des montagnes.

Dans un second temps, ils continuent à apprendre tout en s’amusant grâce au livret jeu dédié à l’exposition.

Inscription obligatoire, places limitées. Le musée invite les enfants de 8 à 12 ans (10 enfants maximum) à découvrir l’art tout en s’amusant. Dans le cadre de l’exposition « Ici commence le chemin des montagnes », les enfants découvrent les œuvres des artistes, photographes, cartographes, géologues, qui se sont consacrés à la représentation ou à la connaissance des montagnes.

Dans un second temps, ils continuent à apprendre tout en s’amusant grâce au livret jeu dédié à l’exposition.

Inscription obligatoire, places limitées. +33 5 59 27 33 02 Le musée invite les enfants de 8 à 12 ans (10 enfants maximum) à découvrir l’art tout en s’amusant. Dans le cadre de l’exposition « Ici commence le chemin des montagnes », les enfants découvrent les œuvres des artistes, photographes, cartographes, géologues, qui se sont consacrés à la représentation ou à la connaissance des montagnes.

Dans un second temps, ils continuent à apprendre tout en s’amusant grâce au livret jeu dédié à l’exposition.

Inscription obligatoire, places limitées. ville de pau dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Pau Adresse Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux Arts Ville Pau lieuville 43.2968#-0.36387