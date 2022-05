Visite et lecture – Jardins partagés GRAINES DE LAIT Jardins partagés de l’association Graines de Lait, 3 juin 2022, Lyon.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardins partagés de l’association Graines de Lait

Venez nous rendre visite sur les trois parcelles des jardins Graines de Lait : —————————————————————————— ### **VENDREDI 3 JUIN: 16h-18h** ### Temps de jeux et de lectures en partenariat avec la Bibliothèque de Gerland : _**”La bibliothèque prend la clé des champs au jardin Graines de lait”**_ A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, la bibliothèque de Gerland vous donne rendez-vous au jardin partagé Graines de Lait pour un après-midi lectures et jeux placée sous le signe de la nature et du vivant. Au programme : 16h30-18h : lectures offertes, jeux d’extérieur et jeux de société pour les enfants et leur famille 17h-18h : présentation pour les adultes de la sélection du Prix “Lire pour Agir” organisé par la Maison de l’environnement et relayé par la BmL. ### **SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 JUIN : toute la journée** Nos portes seront ouvertes pour visiter le jardin et / ou jardiner avec nous, découvrir le compost, etc.

Jardins partagés de l’association Graines de Lait Allée Léopold Sédar Senghor, 69007 Lyon Lyon Gerland Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00