Visite et lecture de « tous les sens » Domaine de Malagar Saint-Maixant, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T11:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T11:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Visite et lecture de « tous les sens »

En écho au thème des Rendez-vous au jardin, dans le Parc de Malagar, nature et lecture s’associent pour une découverte sensible de l’univers de François Mauriac.

Durée : 60 mn environ – Tarif : 9 € par personne, 7 € pour les 12/25 ans, gratuit pour les moins de 12 ans – Réservation obligatoire : accueil@malagar.fr – 05 57 98 17 17

Domaine de Malagar Centre François Mauriac, 17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 98 17 17 http://www.malagar.fr À 50 kilomètres au sud de Bordeaux, dans les pas de François Mauriac, chacun peut trouver son bonheur à Malagar. François Mauriac hérite en 1927 de cette propriété familiale située sur les hauteurs de Saint-Maixant. Il en fait son lieu d'inspiration privilégié et y séjourne régulièrement en famille, à Pâques, l'été et le temps des vendanges. Le domaine est alors tel qu'on le connaît aujourd'hui avec la maison, ses deux chais viticoles, la cour intérieure où trône le grand tilleul, récemment classé « Arbre remarquable », un corps de ferme prolongé par deux auvents, le tout entouré d'un parc de quatre hectares.

© Centre Francois Mauriac de Malagar