Ardes Ardes Ardes, Puy-de-Dôme Visite et jeu de piste en famille : Ardes et le secret des Mercoeurs Ardes Ardes Catégories d’évènement: Ardes

Puy-de-Dôme

Visite et jeu de piste en famille : Ardes et le secret des Mercoeurs Ardes, 26 juillet 2021, Ardes. Visite et jeu de piste en famille : Ardes et le secret des Mercoeurs 2021-07-26 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-26 17:30:00 17:30:00

Ardes Puy-de-Dôme Ardes Ce jeu de piste mené en compagnie d’une guide-conférencière entraînera petits et grands à la découverte du passé d’Ardes-sur-Couze, une ville neuve créée au Moyen-Age par ses ambitieux seigneurs. patrimoine@capissoire.fr dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Ardes, Puy-de-Dôme Autres Lieu Ardes Adresse Ville Ardes lieuville 45.40513#3.12454