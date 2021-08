Couze-et-Saint-Front Moulin de la Rouzique Couze-et-Saint-Front, Dordogne Visite et initiation : ateliers créatifs Moulin de la Rouzique Couze-et-Saint-Front Catégories d’évènement: Couze-et-Saint-Front

Dordogne

Visite et initiation : ateliers créatifs Moulin de la Rouzique, 18 septembre 2021, Couze-et-Saint-Front. Visite et initiation : ateliers créatifs

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin de la Rouzique

### Transformation du textile pour confectionner du papier : assistez à des démonstrations, profitez d’une visite guidée et initiez-vous ! Au Moulin de la Rouzique, le guide retrace avec vous toute l’histoire du lieu et les étapes de la fabrication du papier à travers les différentes salles en mettant en mouvement différents mécanismes du moulin datant du XVI° siècle (maquettes, roue à aube, machine à forme ronde…). À votre tour, venez actionner la roue à aube et découvrir un savoir-faire en fabriquant votre propre feuille de papier ! La mission de l’équipe du moulin est avant tout de vous faire découvrir les gestes liés à la fabrication du papier fait main par des visites, des démonstrations et des ateliers. À la fin de votre visite, observez une riche collection de filigranes dont certains datent du XVI° siècle. Ce moulin perpétue la tradition du papier réalisé en fibre de chanvre, de lin et de coton depuis le XVI° siècle. Couze et Saint-Front a abrité à la fin du XIXe siècle jusqu’à 13 moulins à papier sur seulement quelques kilomètres du cours d’eau appelé la Couze.

Tarif réduit unique : 5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans. Sur inscription. Horaires des visites guidées : Samedi : 14h30 – 15h30 – 16h30. Dimanche : 10h30 – 12h – 14h- 15h – 16h- 17h.

Transformation du textile pour confectionner du papier : assistez à des démonstrations, profitez d’une visite guidée et initiez-vous ! Moulin de la Rouzique Route de Varennes, 24150 Couze-et-Saint-Front Couze-et-Saint-Front Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

