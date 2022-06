VISITE ET GOÛTER AU JARDIN DES PANRÉES Cornimont Cornimont Catégories d’évènement: Cornimont

Vosges 18 EUR Cet été, les familles sont invitées à sillonner un parcours ludique pour découvrir quelques 1600 plantes et arbustes, mais aussi des objets insolites mis en scène au cœur d’un espace naturel prestigieux. Après la visite accompagnée des jardins, un goûter est servi aux convives : tartes aux fruits de saison fabriquées maison et jus de fruits naturels. Tarifs : 18 € par adulte – 12 € par enfant de 3 à 16 ans – Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Inscription à l’Office de Tourisme au plus tard la veille de la sortie (en fonction des disponibilités). yvon-marchal@orange.fr +33 3 29 23 16 77 http://www.jardin-et-objets.com/ Jardin des Panrées 1 Chemin des Panrées Cornimont

