Visite et goûter à la ferme Landran Ordiarp Ordiarp Ordiarp Catégories d’évènement: Ordiarp

Pyrénées-Atlantiques

Visite et goûter à la ferme Landran Ordiarp, 21 décembre 2022, Ordiarp Ordiarp. Visite et goûter à la ferme Landran Ferme Landran Quartier Larréguy Ordiarp Pyrénées-Atlantiques Quartier Larréguy Ferme Landran

2022-12-21 – 2022-12-21

Quartier Larréguy Ferme Landran

Ordiarp

Pyrénées-Atlantiques Ordiarp 3.5 EUR Nathalie et Bruno vous proposent de venir visiter la ferme le jeudi. Ils vous expliqueront leur quotidien.

Visite de ferme adaptée aux enfants : élevage de brebis (agneaux en hiver ; uniquement agnelles en été), vaches, ânes, cochons et poules, suivi d’un goûter (chocolat chaud ou yaourt de la ferme ou fromage de la ferme). Nathalie et Bruno vous proposent de venir visiter la ferme le jeudi. Ils vous expliqueront leur quotidien.

Visite de ferme adaptée aux enfants : élevage de brebis (agneaux en hiver ; uniquement agnelles en été), vaches, ânes, cochons et poules, suivi d’un goûter (chocolat chaud ou yaourt de la ferme ou fromage de la ferme). +33 5 59 28 51 28 landran

Quartier Larréguy Ferme Landran Ordiarp

dernière mise à jour : 2022-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ordiarp, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ordiarp Adresse Ordiarp Pyrénées-Atlantiques Quartier Larréguy Ferme Landran Ville Ordiarp Ordiarp lieuville Quartier Larréguy Ferme Landran Ordiarp Departement Pyrénées-Atlantiques

Ordiarp Ordiarp Ordiarp Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ordiarp-ordiarp/

Visite et goûter à la ferme Landran Ordiarp 2022-12-21 was last modified: by Visite et goûter à la ferme Landran Ordiarp Ordiarp 21 décembre 2022 Ferme Landran Quartier Larréguy Ordiarp Pyrénées-Atlantiques Ordiarp Pyrénées-Atlantiques Ordiarp Pyrénées-Atlantiques

Ordiarp Ordiarp Pyrénées-Atlantiques