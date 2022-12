Visite et goûter à la ferme en famille Les Estables Les Estables Office de tourisme Mézenc Loire Meygal Les Estables Catégories d’évènement: Haute-Loire

2022-12-22 15:00:00 – 2022-12-22

Route du Gerbier A la bonne fourche

Haute-Loire Les Estables EUR 7 7 Découverte de la ferme en famille avec petit gouter à base de foin du Mézenc! bernard.bonnefoy080@orange.fr +33 6 74 99 19 73 http://www.gite-ferme-estables.fr/ Route du Gerbier A la bonne fourche Les Estables

