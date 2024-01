Visite et fabrication de moutarde GAEC de la fleur d’orge Tréclun, mercredi 12 juin 2024.

Visite et fabrication de moutarde GAEC de la fleur d’orge Tréclun Côte-d’Or

La M de Tréclun vous accueille sur son exploitation de moutarde après avoir déambulé dans le champs de fleurs de moutarde (juin seulement), Stéphanie vous invitera à visiter le moulin et son laboratoire, puis vous initiera à la fabrication de la moutarde grâce à un moulin à main.

Notre guide Simon, quant à lui, vous livrera tous les secrets du plus célèbre condiment de France. EUR.

GAEC de la fleur d’orge 1B Rue du Grand Four

Tréclun 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@capvaldesaone-tourisme.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12 16:00:00

fin : 2024-06-12 18:00:00



L’événement Visite et fabrication de moutarde Tréclun a été mis à jour le 2024-01-26 par OT Cap Val de Saône