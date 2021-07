Saint-Eloi Église de Chaluzy Nièvre, Saint-Eloi Visite et expositions à l’Église de Chaluzy Église de Chaluzy Saint-Eloi Catégories d’évènement: Nièvre

Visite et expositions à l'Église de Chaluzy Église de Chaluzy, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Eloi.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église de Chaluzy

Présentation des ouvrages: « Chaluzy, l’échappée belle » (120 pages sur l’histoire et la renaissance de l’église) et « les trois lignes de chemins de fer de la commune ». Exposition vente d’objets sélectionnés au profit de la restauration de l’édifice. Venz découvrir l’histoire de l’église et de la commune de Chaluzy Église de Chaluzy Route de Chaluzy 58000 Saint-Eloi Saint-Eloi Nièvre

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:30:00

